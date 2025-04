Jin BTS Umumkan Comeback Solo Lewat Mini Album Echo Mei 2025

Album Happy sebelumnya sukses besar secara komersial. Menurut Allkpop, album ini debut di posisi ke-4 Billboard 200, menempati posisi ke-2 di World Albums Chart, dan ke-3 di Top Album Sales. Lagu utama ‘Running Wild’ masuk di peringkat ke-53 Billboard Hot 100 dan menduduki peringkat pertama di Digital Song Sales. Lagu-lagu lainnya seperti ‘I’ll Be There, Heart on the Window’, ‘Another Level’, dan ‘Until I Reach You’ juga masuk dalam tangga lagu Billboard Global (Excl. US).