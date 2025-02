Jisoo Blackpink dan Seo In Guk akan Jadi Pasangan di Drama Terbaru

TEMPO.CO , Jakarta - Setelah sukses di drama Newtopia dan proyek solo album AMORTAGE, Jisoo BLACKPINK dikabarkan akan membintangi drama komedi romantis bersama Seo In Guk. Mengutip dari laman Soompi , Jisoo dan Seo In Guk akan bermain sebagai pemeran utama dalam drama dengan judul Boyfriend on Demand (judul masih sementara). Drama ini akan ditayangkan di Netflix . Untuk jadwal tayangnya, belum diumumkan secara resmi.

Drama ini akan disutradarai Kim Jung Sik yang dikenal cekatan dalam serial yang dibuatnya. Beberapa drama yang disutradarai Kim Jung Sik seperti No Gain No Love, Strong Girl Namsoon, dan Work Later, Drink Now.

Tentang Boyfriend on Demand

Dalam drama ini Jisoo berperan sebagai Seo Mi Rae, seorang produser webtoon yang ingin menemukan cinta dalam dunia virtual. Suatu ketika, Mi Rae menerima perangkat “Monthly Boyfriend” yang membuatnya bisa berkencan dalam dunia virtual. Ia diceritakan bertemu dengan seorang pria yang sempurna.