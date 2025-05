JK Rowling Pamerkan Sketsa Harry Potter

TEMPO.CO, Jakarta - Novelis JK Rowling memamerkan sketsa Harry Potter buatannya di situs Pottermore. Tujuh gambar hitam-putih buatan Rowling itu menggambarkan Harry, Snape, Dumbledore, dan keluarga Weasley, seperti yang diberitakan laman The Telegraph.



Gambar dalam sketsa buatan Rowling itu cukup mirip dengan tokoh-tokoh yang berada di film adaptasi novel.



Situs Pottermore dibuat agar para penggemar Harry Potter dapat mengikuti perkembangan cerita para tokohnya. Situs tersebut, yang juga berisi tulisan-tulisan Rowling mengenai karakter ciptaannya, terus dikembangkan hingga akan menjadi tiga buku yang rencananya akan dibuat dalam versi digital.



Buku kedelapan serial itu, Harry Potter and The Cursed Child telah diluncurkan dalam format skenario. Selain itu, trilogi dari cerita lepasan dunia sihir, Fantastic Beasts, akan diluncurkan mulai tahun ini.



ANTARA