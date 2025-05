TEMPO.CO, Jakarta - Penulis novel yang pernah fenomenal dengan buku Harry Potter, Joanne Kathleen Rowling, alias JK Rowling, pernah mengatakan cerita Harry Potter akhirnya benar-benar berlalu.



Namun selesainya Harry Potter bukan berarti JK Rowling berhenti menulis novel. Pekerjaan baru yang saat ini dia kerjakan terlihat saat ia menjawab pertanyaan penggemarnya di akun Twitter pada Rabu pagi kemarin.



"Aku selalu menulis novel, ini adalah aku," ujarnya, seperti dilansir dari akun Twitter-nya, Rabu, 19 Desember 2016.



Dalam kicauannya, Rowling sedikit bercerita dan membahas proyek yang saat ini sedang ia garap. Termasuk menyelesaikan naskah sekuel kedua dari film Fantastic Beast and Where to Find Them.



Dalam kicauannya, Rowling juga menjawab pertanyaan penggemarnya, apakah dia akan menulis buku baru. Dia merespons netizen itu dan mengatakan saat ini dia sedang menyelesaikan dua novel berbeda. Salah satu novel itu ditulis dengan nama aslinya, sedangkan yang lain menggunakan nama penanya, Galbraith.



"Masing-masing satu buku. Tapi aku tak tahu mana yang terlebih dahulu novelnya nanti akan keluar. Aku akan memberitahumu secepat yang aku bisa," katanya.



TIME | DESTRIANITA