TEMPO.CO, Jakarta - Grup vokal JKT48 bersama INSIDE kembali menghadirkan dua lagu baru untuk menyambut Natal. “Kami berharap, dengan double single ini, JKT48 dapat menyuguhkan sesuatu yang berbeda kepada para penggemarnya,” kata perwakilan dari INSIDE, Novi Monik, di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016.



Dua lagu yang dibawakan JKT48 ini berjudul Jingle Bells dan We Wish You A Merry Christmas. Single ini tercatat sebagai yang pertama bagi JKT48 dalam menelurkan karya bernuansa Natal.



Dalam Jingle Bells, vokal para personal JKT48 melahirkan alunan lagu yang menggambarkan keceriaan dan sukacita Natal. Novi yakin single ini sangat cocok dengan konsep penampilan JKT48. Musik yang diproduseri Addi Wibowo ini sengaja dikemas sedemikian rupa untuk membuat para pendengarnya dapat menari ketika mendengarnya. "Itu sebabnya, pada single ini, masing-masing anggota JKT48 menyanyikan lagu ini dengan nuansa gembira dan mengajak kita untuk turut menari," ucap Novi.



Selanjutnya pada single We Wish You A Merry Christmas, JKT48 memamerkan harmoni dari karakter vokal para personelnya. Dengan mendengarkan single ini, para pemuja JKT48 diyakini akan bisa terbawa masuk suasana Natal versi JKT48. Tempo yang lebih lambat tidak membuat musik dari single tersebut menjadi kurang bersemangat. Hal ini justru semakin memperjelas setiap isi lirik yang dinyanyikan.



Berbeda dengan Jingle Bells, pada lagu We Wish You A Merry Christmas, JKT48 mengusung suasana Natal yang lebih intim dan damai. “Pada era digital, dua lagu ini sudah bisa dinikmati para penggemar JKT48 hari ini di platform digital, seperti iTunes, Apple Music, Melon, dan Langit Musik. Sedangkan bagi pengguna Spotify pada tanggal 9 Desember nanti,” tutur Novi.



Shania, personel JKT48, menyambut gembira atas meluncurnya dua single terbaru tersebut. "Ini suatu kebanggaan bagi kami. Semoga bisa menghibur," kata Sania.



ANTARA