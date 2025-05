Jody Foster Tunggu 40 Tahun untuk Hollywood Walk of Fame

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Jodie Foster harus menunggu 40 tahun untuk bisa masuk Hollywood Walk of Fame sampai Rabu (4 Mei 2016) waktu AS dia akhirnya menghadiri seremoni masuk penghargaan untuk para seniman utama Hollywood itu.

Dia menyebut penghargaan itu diberikan sebagai penghormatan atas kiprahnya sebagai sutradara.

Foster baru-baru ini menyutradarai film garapan Sony Pictures berjudul "Money Monster" yang dibintangi dua aktor papan atas George Clooney dan Julia Roberts yang sudah tayang perdana pada Festival Film Cannes dan dirilis di bioskop-bioskop AS pekan depan.

"Seremoni bintang ini adalah hal yang selalu saya pikirkan dan impikan. Saya bilang pada anak-anak saya ketika mereka bertanya kepada saya 'Mengapa ibu enggak punya bintang di Jalan Hollywood?', Saya jawab saya sudah menantikan peluang itu sekali sebagai sutradara dan Sony baik sekali -kami cinta Sony- mereka membuat impian saya menjadi kenyataan,” kata Foster.

"Money Monster" adalah film thriller mengenai pemuda bernama Kyle (Jack O’Connell) yang menyandera Lee Gates (Clooney), presenter berita keuangan di sebuah televisi. Kyle menuntut jawaban mengapa saham sebuah perusahaan anjlok.

Kyle memaksa Gates dan produsernya (Roberts) untuk menyelidiki alasan sebenarnya di balik jatuhnya harga saham yang membuatnya kehilangan tabungan seumur hidupnya.

Foster, 53, yang pernah menjadi bintang cilik dan meraih dua Oscar untuk pemeran wanita terbaik atas perannya dalam film tahun 1989 "The Accused" dan film 1992 berjudul "The Silence of the Lambs", beralih menjadi sutradara untuk beberapa film seperti film garapan 2011 "The Beaver", kemudian "House of Cards" dan "Orange is the New Black".

Foster memandang penghargaan bintang Hollywood Walk of Fame adalah demi menghormati karir lamanya di film, selain menyemangati pencapaiannya di masa mendatang.

Kristen Stewart, yang memainkan anak Foster dalam thriller produksi 2002 "Panic Room", memuji sang aktris dengan berkata, "Dia melakukan segalanya sejak muda, dia jebolan (Universitas) Yale, dia peraih Oscar, dia pembuat film, dia membina keluarga dan masih saja biasa-biasa saja, keren dan baik."

