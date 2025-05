TEMPO.CO, Jakarta - Musikus jazz muda Joey Alexander menggelar konser tunggal pertama di Jakarta. Nomine Grammy Awards 2016 itu membuka konsernya malam ini, 22 Mei, 2016, dengan lagu Giant Steps yang diambil dari album perdananya, My Favorite Things.



Mengenakan setelan jas abu-abu, musikus berusia 12 tahun itu tanpa basa-basi langsung mengalunkan melodi Giant Steps, yang aslinya diciptakan oleh John Coltrane. "Saya senang banget bisa balik ke Indonesia untuk kalian semua," kata Joey saat jeda.



Joey didampingi dua pemusik lain asal Amerika Serikat, yaitu pemain drum legendaris Jeff “Tain” Watts dan Daniel Chmielinski pada kontrabas. Setelah Giant Steps, berturut-turut Joey memainkan My Favorite Things, Over The Rainbow, dan City Lights. Lagu yang disebut terakhir merupakan lagu yang dibawakan Joey saat tampil di panggung Grammy pada Februari lalu.



Album perdana Joey yang diproduseri peraih Grammy Award Jason Olaine, My Favorite Things, diluncurkan pada 12 Mei 2015 oleh Motema Music. Dia menggubah semua lagu dalam album tersebut, seperti variasi Round Midnight dan Giant Steps karya Coltrane dan Lush Life karya Billy Stayhorn. Ia juga memasukkan komposisi karyanya sendiri, yaitu Ma Blues dan My Favorite Things. Album ini diganjar dua kategori nominasi di Grammy.



Konser pulang kampung Joey dibanjiri penonton. Sekitar 2.300 tiket yang disiapkan panitia nyaris ludes terjual. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama turut hadir menonton di baris depan.



MOYANG KASIH