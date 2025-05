TEMPO.CO, Jakarta - Joey Alexander, pianis berusia 12 tahun, mengunggah foto dirinya bersama bintang ternama di karpet merah Grammy Awards. Mereka adalah aktor Johnny Depp dan musikus jazz Herbie Hancock.



Dalam foto yang diunggah di akun Instagram-nya, @joeyalexandermusic, Joey tampak tersenyum dirangkul Johnny, yang memakai kacamata hitam. Tak ada caption yang Joey sertakan dalam foto tersebut.



Senyum Joey juga terkembang di dalam foto dirinya dengan Herbie Hancock. Pianis, komposer, dan keyboardist asal Amerika berusia 75 tahun itu merangkul Joey sambil tersenyum.



Melalui akun Twitter-nya, Herbie mengungkapkan kebahagaiaannya bertemu dengan Joey di Grammy Awards 2016. "Great to catch up with two promising young artists, @AndraDayMusic + @_JoeyAlexander, on @TheGRAMMYs red carpet," tulis Herbie, yang telah menerima 14 Grammy Awards. Dalam akun @herbiehancock, Hancock juga mengunggah fotonya bersama Joey.







Joey merupakanorang Indonesia pertama yang dinominasikan dalam Grammy Awards. Ia bahkan menjadi nomine untuk dua kategori, Best Jazz Instrumental Album dan Best Improvised Jazz Solo.



Di kategori nominasi Best Jazz Instrumental Album, Joey disandingkan dengan Terence Blanchard feat. The E-Collective (Breathless), Robert Glasper & The Robert Glasper Trio (Covered: Recorded Live At Capitol Studios), Jimmy Greene (Beautiful Life), serta John Scofield (Past Present) sebagai pemenang penghargaan.



Pada kategori Best Improvised Jazz Solo, Joey mnenempati nominasi bersama Christian McBride (Cherokee), Donny McCaslin (Arbiters of Evolution), Joshua Redman (Friend or Foe), dan John Scofield (Past Present). Kategori ini dimenangi Christian McBride (Cherokee).



VINDRY FLORENTIN