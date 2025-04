TEMPO.CO, Jakarta - John Heard, aktor yang terkenal lewat film Home Alone dan Big, meninggal di usia 71 tahun. John Heard ditemukan meninggal pada Jumat , 21 Juli 2017, di sebuah hotel di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Seperti dikutip dari eonline, John Heard sedang dalam masa pemulihan pascaoperasi tulang belakang, Rabu lalu.



Pihak Santa Clara Medical Examine membenarkan berita tentang kematian John Heard. Namun hingga saat ini belum diketahui penyebab kematian sang aktor.



John Heard terkenal sebagai pemeran Peter McCallister–ayah dari Kevin McCallister–pada film Home Alone (1990) dan Home Alone 2: Lost in New York (1992). Ia juga berperan sebagai musuh Tom Hanks pada film Big (1988).



John juga membintangi beberapa film lainnya, seperti Cutter’s Way (1981) dan Beaches (1988). Pada akhir 1990-an hingga awal 2000, John berperan sebagai Detektif Vin Makazian dalam serial The Sopranos.



John Heard masih aktif dalam dunia akting hingga beberapa tahun terakhir dan ikut serta dalam serial TV, seperti NCIS: Los Angeles, Elementary, MacGyver, serta beberapa film pendek.



