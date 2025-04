John Mayer Abadikan Kisah Cintanya dalam Album Baru

TEMPO.CO, Jakarta - 16 Oktober mendatang, produser, pencipta lagu, penyanyi sekaligus gitaris John Clayton Mayer atau yang lebih populer dengan nama John Mayer genap berusia 40 tahun.

Popularitas John Mayer di dunia musik memang tidak dapat dipungkiri, meski sempat hiatus (cuti) cukup lama. Nampaknya banyak penikmati musik yang masih setia menunggu.



Setelah merajai tangga lagu Billboard Hot 100 sejak debutnya 2001 lalu melalui album Room For Squares, John Mayer mengaku tengah mempersiapkan tur dunia layaknya seorang petinju. The Search for Everything merupakan judul album teranyar Mayer yang rencananya akan dirilis dalam waktu dekat ini.



Melalui akun Facebooknya, 2 Januari, Mayer mengumumkan akan merilis 4 buah lagu baru per-bulan dalam batas waktu yang tidak ditentukan, sampai albumnya ia rilis secara resmi. Mayer juga sempat mengunggah artwork yang kemungkinan akan menjadi sampul album The Search for Everything.



Adapun 4 lagu baru yang sudah dirilis oleh Mayer, antara lain Moving on and Getting Over, Changing, You’re Gonna Live Forever in Me dan Love on the Weekend. The Search for Everything masih berkisah tentang seseorang yang kehilangan cinta sejatinya.

Hubungan putus-nyambung yang dijalani bersama Katy Perry sejak 2012 hingga 2014 rupanya sangat membekas di hati Mayer. Bahkan lagu Still Feel Like Your Man dalam album The Searh for Everything diakui Mayer merupakan lagu tentang sang mantan, Katy Perry.



“Aku tidak ingin mengatakan bahwa ini album patah hati. Idenya mengalir begitu saja. Seorang seniman pasti pernah merasakan hal pahit dalam hidupnya. Dengan begitu mereka tahu bahwa mereka harus menghasilkan sesuatu agar hidupnya lebih bermakna. Begitu pula dengan diriku, album ini, rasanya seperti keberhasilanku keluar dari masa lalu,” sambung John Mayer.



USA TODAY | ESKANISA RAMADIANI