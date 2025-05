John Mayer Persiapkan Tur pada 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Facebook Live, penyanyi Gravity John Mayer mengungkap single pertama terbarunya Love on the Weekend. Selain itu, dia mengungkapkan rencana menggarap album baru dan akan melakukan tur pada 2017.



"Tahun depan adalah tahun di mana lebih banyak musik akan datang," kata Mayer dalam tanya-jawab secara streaming setelah mengumumkan bahwa album barunya akan berjudul The Search for Everything.



"Album tersebut benar-benar tentang karier saya selama ini, apa yang terjadi dalam hidup saya, ini adalah pemikiran saya," ujar dia.



Love on the Weekend memberi petunjuk kepada penggemar apa yang akan ada dalam album Mayer berikutnya, yang mengingatkan akan debutnya Room for Squares (2001), namun dengan menambahkan sentuhan instrumental blues yang dia lakukan dalam Born and Raised (2012) dan Paradise Valley (2013).



Di tengah pengungkapan musik baru, Mayer juga menginformasikan kepada penggemar bahwa dia akan melakukan tur yang dimulai pada musim semi, tak lama setelah album dirilis.



Sayangnya, tidak ada informasi kapan album The Search for Everything akan dirilis, namun sepertinya 2017 akan menjadi tahunnya John Mayer. "Segera, aku janji," kata Mayer mengisyaratkan peluncuran albumnya



ANTARA