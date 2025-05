Johnny Depp Cari Pembunuh Tupac dan B.I.G

TEMPO.CO, Jakarta - Johnny Depp akan kembali memerankan tokoh nyata, detektif yang menyelidiki pembunuhan rapper Tupac Shakur dan Notorius B.I.G dalam film terbarunya "Labyrinth".



Depp memerankan Russell Poole, yang selama sekian bulan menyelidiki kasus yang melibatkan konspirasi dalam kepolisian.



Dikutip dari laman Independent, film yang ditulis oleh Christian Contreas ini disturadarai Brad Furman yang sukses dengan "The Lincoln Lawyer" pada 2011 lalu.



Shakur ditembak saat berada dalam mobil pada 13 September 1996 di usia 25 sedangkan Christopher Wallace yang terkenal sebagai B.I.G dibunuh pada 9 Maret 1997 pada usia 24.



Depp tahun lalu mendapat sambutan positif atas perannya sebagai penjahat Whhitey Bulger pada "Black Mass".



Tahun ini, ia bermasalah dengan pasangannya Amber Heard hingga menghebohkan dengan berita perceraian.



Depp akan kembali menjadi Kapten Jack Sparrow dalam "Pirates of the Carribean: Dead Men Tell No Tales" yang akan keluar pada 2017.



ANTARA