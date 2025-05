Joko Anwar Janjikan Sesuatu yang Berbeda di Film Terbarunya

TEMPO.CO, Jakarta - Selain sering menggarap film pendek, sutradara Joko Anwar dikenal sebagai sutradara film bergenre thriller. Tapi kali ini, Joko menggarap film baru dan menjanjikan sesuatu yang beda dengan film-film sebelumnya, dengan menyuguhkan film bergenre percintaan.



Film baru tersebut berjudul A Copy of My Mind yang merupakan film panjang kelima Joko. Film yang diproduksi oleh rumah produksi Lo-Fi Flicks ini dikerjakan tahun lalu dengan penggodokan ide selama delapan bulan.



"Persiapannya delapan bulan, tapi syutingnya kurang dari sebulan. Saya jadi berkesimpulan semakin lama persiapannya, semakin cepat bikinnya," ujar Joko Anwar, saat ditemui di XXI Plaza Indonesia, Jumat, 21 Agustus 2015.



Film ini mengisahkan hubungan asmara Alex (Chicco Jerikho) dan Sari (Tara Basro) yang berasal dari kalangan menengah. Namun mereka diuji dalam mempertahankan hubungan saat tidak sengaja harus berurusan dengan dunia politik yang mencekam.



Joko sengaja menempatkan unsur sosial politik dalam film ini. Tanpa bermaksud mengkritisi, Joko hanya ingin menguak realitas yang tampak dalam kehidupan sehari-sehari dan tanpa disadari mempengaruhi hidup orang banyak. "Saya ingin film ini jadi time capsule. Jadi di masa mendatang kita bisa melihat lagi kondisi Jakarta saat ini melalui film ini," ujar pria yang pernah menyutradarai film Kala (2007) dan Modus Anomali (2012) ini.



Berbeda dengan film yang pernah digarap sebelumnya, A Copy of My Mind memiliki latar tempat dan waktu yang jelas. Joko juga menjelaskan bahwa film yang menampilkan lima pemain dan melibatkan 20 kru ini dibuat senatural mungkin.



"Syutingnya cepat. Di samping gak punya uang banyak, kami pengin semuanya spontan. Tidak dibuat-buat dan lebih organik. Kalau syuting di pasar, orang-orang di pasar kami ajak berpartisipasi," ujar sutradara yang filmnya berhasil menembus sejumlah festival film internasional itu.



A Copy of My Mind merupakan salah satu film dari trilogi yang akan dibuat Joko. Dua film lainnya berjudul A Copy of My Heart dan A Copy of My Soul yang belum diketahui waktu penayangannya. Film ini baru akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada Februari tahun depan.



LUHUR TRI PAMBUDI