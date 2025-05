Jurassic World Gebrak Box Office di Pekan Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - Film fiksi ilmiah karya sineas ulung Steven Spielberg, Jurassic World, mencetak rekor pemasukan 204,6 juta dolar AS dalam debutnya di Amerika Utara dan 511,8 juta dolar AS di seluruh dunia.



Debut menghentak ini mengalahkan Avengers:Age of Ultron yang pada debutnya meraup 191,3 juta dolar AS. Angka debut Jurassic World ini hampir menyamai debut The Avengers pada Mei 2012 yang mencetak 207,4 juta dolar AS.



Pada matra global, film produksi Studio Universal ini melewati Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 2 yang menangguk 483,2 juta dolar AS dan sekaligus menjadi film pertama yang meraup 500 juta dolar AS hanya dalam satu pekan.



Prestasi ini dicapai berkat andil 307,2 juta dolar AS dari 66 pasar di seluruh dunia. Ini juga menjadi film Hollywood kedua yang mendapat sambutan luar biasa di luar negeri setelah Deathly Hallows 2 yang mengeduk 314 juta dolar AS dalam satu pekan.



"Ini sungguh film empat kuadran dan berhasil pada begitu banyak tingkatan," kata kepala distribusi domestik Universal Nick Carpou seperti dikutip Hollywood Reporter.



Secara internasional, Tiongkok memimpin kontribusi dengan 100,8 juta dolar AS, disusul Inggris Raya dan Irlandia 29,6 juta dolar AS, Meksiko 16,2 juta dolar AS, Korea Selatan 14,4 juta dolar AS, Prancis 12,5 juta dolar AS, Australia 12,1 juta dolar AS, Jerman 11 juta dolar AS dan Rusia 9,4 juta dolar AS.



Film ini tak ayal melontarkan kebintangan aktor Chris Pratt yang pernah meroket gara-gara Guardians of the Galaxy, selain juga aktris Bryce Dallas Howard yang sama-sama memeranutamai Jurassic World.



Menurut Rentak,58 persen penonton film ini adalah pria, dan 50 persen penontonnya adalah berada pada usia di bawah 25 tahun.



Ini adalah prestasi tersendiri bagi bos Universal, Donna Langley, yang sebelum ini sudah menggebrak lewat Fast & Furious 7, Fifty Shades of Grey dan Pitch Perfect 2.



Diputar di 4.273 bioskop- di seluruh Amerika Utara, Jurassic World mencetak rekor penayangan dalam sejarah bioskop Amerika Utara.



Dibuat dua dekade setelah Jurassic Park, film ini menampilkan Chris Pratt sebagai pawang dinosaurus di sebuah taman raksasa Jurassic World.



Namun ketika dinosaurus hasil rekayasa genetis bernama Indominus Rex kehilangan kendali, Pratt dan manajer taman yang diperankan Bryce Dallas Howard yang dua keponakannya sedang melancongi taman ini, ditugaskan untuk menghentikan binatang ini sebelum membunuh ribuan pengunjung taman.



Aktor Vincent D’Onofrio, Ty Simpkins dan Nick Robinson turut membintangi film ini. Sedangkan Colin Trevorrow menjadi sutradara film yang diangkat dari karakter ciptaan Michael Crichton ini, demikian Hollywood Reporter.



