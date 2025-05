Justin Bieber Sabet 5 Piala MTV Europe Music

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang pop Kanada, Justin Bieber, berjaya di panggung MTV Europe Music Awards, dengan membawa pulang lima penghargaan dari acara musik utama yang berlangsung di Milan, Italia, Minggu, 25 Oktober 2015, itu.



Bieber, dengan lagu hitnya, What Do You Mean?, menang besar malam itu lantaran meraih penghargaan Best Male, Best Look, Worldwide Act: North America, Biggest Fans, dan kolaborasi terbaik dengan Skrillek dan Diplo untuk Where Are U Now?.



Penyanyi yang mulai tenar pada usia 13 tahun dan kemudian menjadi fenomena pop global itu bulan depan akan merilis album pertamanya dalam tiga tahun, masa ketika perilaku buruk di luar panggung berisiko merusak citranya sebagai remaja baik pujaan hati.



"Saya tidak mendapatkan ini begitu saja," kata Bieber dalam acara tersebut. "Tempat saya di situ, di atas panggung," katanya.



Beberapa nama besar yang juga menjadi pemenang tidak hadir dalam acara yang digelar di Mediolanum Forum, Milan, tersebut.



Mereka yang tidak hadir antara lain Taylor Swift, pemenang penghargaan Best Song untuk Bad Blood, Rihanna dengan penghargaan Best Female, serta One Direction yang memenangi kategori Best Pop dan Nicki Minaj untuk Best Hip Hop.



Namun ada banyak kembang api, lampu sorot, dan efek visual dari penampil seperti Ellie Goulding, yang keluar dari cermin-cermin saat menyanyi Love Me Like You Do, dan Jason Derulo, yang penarinya berparade di Segways.



Acara yang ditampilkan secara virtual lewat live streaming melalui aplikasi itu dipandu oleh aktris Orange is the New Black, Ruby Rose, dan penyanyi Inggris, Ed Sheeran, yang meraih penghargaan Best Live Act dan Best World Stage.



Sementara itu, duo hip-hop Macklemore dan Ryan Lewis memenangi penghargaan kategori Best Video untuk Downtown serta pelantun Stitches, Shawn Mendes, mengalahkan penyanyi Inggris, Jess Glynne dan James Bay, untuk penghargaan kategori Best New Act. Mendes juga tak hadir dalam pertunjukan itu.



Musik 1980-an dikenang dengan Duran Duran menerima penghargaan MTV Video Visionary pertama, penghargaan untuk "perintis terhebat dalam sejarah seni video musik", dalam acara yang ditutup oleh penampilan penyanyi peraih Grammy Award, Pharrell Williams, membawakan lagu Freedom.



BISNIS.COM