TEMPO.CO, Jakarta - Adrian Subono, promotor musik Java Musikindo dan Level Tujuh Event Organizer, membantah kabar rencana konser grup musik asal Inggris, Coldplay, di Jakarta. Kabar ini beredar sejak kemarin via Twitter melalui poster yang menyatakan Coldplay akan konser pada November 2016. "HOAX," cuit Adrian melalui akun Twitter-nya, @adrian_subono, Kamis, 23 Juni 2016.



Adrian, putra dari promotor musik Adrie Subono, turut melampirkan poster bohong itu pada akun Twitter-nya. Dalam poster tersebut tertulis nama promotor JAVA Musikindo bersama situsnya, www.javamusikindo.com, dengan tajuk “LA Lights Concert”.



Dalam poster tersebut, Coldplay disebutkan bakal manggung di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai, Sabtu, 26 November 2016. Kabar ini sempat membuat heboh para penggemarnya karena Coldplay memang belum pernah konser di Indonesia.



Kabar tidak benar ini didukung melalui situs resmi Coldplay.com. Berdasarkan rencana konser, kelompok beraliran rock alternatif besutan vokalis Chris Martin, gitaris Jonny Buckland, pemain bas Guy Berryman, dan Will Champion sebagai drummer ini tidak memiliki rencana mengunjungi Indonesia pada November 2016.



Pada interval itu, Coldplay akan menggelar konser di San Francisco, Amerika Serikat, pada 3 September, dan di Auckland, Selandia Baru, pada 3 Desember 2016. Situs Javamusikindo.com sampai saat ini tidak dapat dibuka. "Our website under construction come back soon!" demikian tertulis pada halaman muka situs tersebut.



Coldplay, yang baru merilis album A Head Full of Dreams pada Desember 2015, memiliki banyak penggemar di Indonesia. Ribuan penggemar juga tergabung dalam akun Twitter Coldplay Indonesia, @IDWantsColdplay. Ada 4.617 pengikut akun penggemar grup band yang lahir pada 1996 tersebut.



ARKHELAUS W.