Kalah di Oscar 2025, Cynthia Erivo Gagal Jadi Pemenang EGOT Termuda

Dalam kategori Aktris Terbaik Oscar 2025, Cynthia Erivo menjadi nomine bersama Karla Sofia Gascon (Emilia Perez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance), dan Fernanda Torres (I'm Still Here). Pada akhirnya, Mikey Madison diumumkan sebagai pemenang dalam acara yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles pada Ahad, 2 Maret 2025 waktu setempat.

Cynthia Erivo Tinggal Selangkah Lagi Menuju EGOT