Kampanye Buku Kekinian dari Paket Khusus Sampai Medsos

Editor Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Katerine Gabby, menunjukkan buku karya ilustrator dan penulis Naela Ali berjudul Things and Thoughts I Drew When I was Bored, yang belum lama ini diluncurkan. Buku tersebut menyedot perhatian pembaca lantaran memadukan antara tulisan dan gambar yang penuh warna. Apalagi ilustrator tersebut lebih dulu mengakrabkan diri lewat media sosial dengan 60 ribu pengikutnya.