Kanye West Luncurkan Album Musiknya yang Ke-7, Life of Pablo

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah berbagai pertimbangan judul album, Kanye West akhirnya meluncurkan album terbarunya yang diberi judul The Life of Pablo.



Album ketujuh Kanye ini sebelumnya sempat dinamakan So Help Me God, Waves, dan Swish. Album ini turut diluncurkan bersamaan dengan peluncuran koleksi busana terbaru Yeezy Season 3 di Madison Square Garden, Amerika Serikat, Kamis, 11 Februari 2016.



Melalui akun Twitter pribadinya, Kanye memberikan daftar lengkap isi albumnya beserta foto sampul album.



Seperti yang tertulis dalam foto yang disertakan, The Life of Pablo berisikan 10 single, di antaranya Highlights, Feedback, Father Stretch My Hands Pt1 & Pt2, dan Ultra Light Beams.



Sementara cover album yang dibuat oleh Peter de Potter menampilkan latar oranye yang dilengkapi teks The Life of Pablo disertai inset foto di sisi pojok.



TABLOIDBINTANG.COM