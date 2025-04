Karakter Kuat Buat Grup GHO$$ Menangi Kompetisi Musik Rock

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik rock asal Jakarta GHO$$ berhasil keluar menjadi juara dalam ajang kompetisi musik rock terbesar di Indonesia, SuperMusic.id Rockin Battle.



Grup band tersebut berhasil keluar menjadi pemenang setelah berhasil mengalahkan tujuh grup band lainnya.



"GHO$$ memiliki karakteristik yang kuat dalam permainan musik dan dan aksi panggungnya. Inilah yang membuat mereka bisa menjadi pemenang ajang yang diikuti oleh lebih dari 1.200 band dari berbagai daerah di Indonesia ini," ujar seorang juri, Sthepan Santoso, di Jakarta, Kamis, 11 Mei 2017.



Sthepan mengatakan tidak banyak band rock Indonesia yang memiliki warna seperti GHO$$.



"Sebagai band rock, mereka memiliki orisinalitas dan karakter yang kuat. Ini yang jarang kita temukan di industri musik kita saat ini," tutur gitaris Musikimia itu.



Sebagai juara, GHO$$ berhak atas hadiah utama melakukan rekaman di Studios 301, Sydney, Australia, dengan diproduseri oleh Stephan Santoso.



Selain GHO$$ sebagai juara utama, band peringkat kedua berhasil diraih oleh Meet After The Storm asal Palembang, sementara peringkat ketiga diraih oleh Killa The Phia.



GHO$$ beranggotakan empat personel. Mereka adalah Diegoshefa Dilanegara (vokal), Diego Aditya (gitar), Muhammad Indirwan (gitar), Dito Adhikari (bas), Harry Iskandar (drum).



"Bagi kami, ini sangat luar biasa dan bersyukur bisa menjadi pemenang di SuperMusic.ID Rockin Battle. Apalagi di sini banyak sekaliband yang punya kualitas bagus. Semoga ini bisa menjadi langkah besar kami di industri musik, membangkitkan kembali musik rock Indonesia," ujar vokalis GHO$$, Diegoshefa.



Juara kedua diraih oleh Meet After The Strom (M.E.T.S) asal Palembang. Mereka juga mengundang decak kagum juri setelah membawakan lagu milik sendiri berjudul Nalar serta mengarensemen Closer milik The Chainsmokers.



Sedangkan peringkat ketiga diraih oleh Killa The Phia. Band asal Aceh ini adalah satu-satunya band bergenre metal yang menjadi finalis SuperMusic.ID Rockin Battle. Lewat aksi panggungnya, Killa The Phia berhasil memuaskan dahaga musik metal para juri dan penggemar rock.



Gege Dhirgantara selaku perwakilan Supermusic.ID menuturkan, band pemenang akan bergabung dalam manajemen artis Megapro Communication dan bakalan konsisten manggung di berbagai ajang konser SuperMusic.ID dua tahun ke depan.



"Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini. Tapi kami juga berkomitmen agar sang juara SuperMusic.ID Rockin Battle ini bisa bertahan di industri musik nasional," kata Gege.



ANTARA