Karya Raden Saleh Sampai Monet Dipamerkan Bersamaan

TEMPO.CO, Jakarta - Karya Raden Saleh akan dipamerkan bersamaan dengan karya masterpiece para maestro Eropa abad ke-19 di Galeri Nasional Singapura, November mendatang. Karya pelukis kondang lain yang akan dipamerkan di antaranya Claude Monet, Auguste Renoir, dan Juan Luna.



Dalam pernyataan tertulis Galeri Nasional Singapura, pameran bertajuk Century of Light ini akan dibuka mulai 16 November 2017 hingga 11 Maret 2018. Karya masterpiece ini akan dipamerkan untuk khalayak di Singtel Special Exhibition Gallery, City Hall Wing lantai 3.



Pameran Century of Light ini akan mempunyai dua segmen, yakni Between Worlds: Raden Saleh and Juan Luna Unites serta Colours of Impressionism:Masterpieces from the Musee d’Orsay. Dalam Between Worlds akan dipamerkan karya Raden Saleh dan Juan Luna.



“Untuk pertama kalinya, dua karya signifikan dari seniman Asia Tenggara yang aktif di Eropa hingga abad ke-19,” demikian pernyataan pers yang diterima Tempo. Raden Saleh adalah seniman Jawa yang hidup pada 1811-1880, sementara Juan Luna (1857-1899) merupakan seniman Filipina.



Mereka berkarya dan menjadi bagian seni rupa Eropa pada masanya dan kembali lagi ke tanah air masing-masing. Karya-karya mereka menjadi inspirasi dan mempengaruhi sejarah seni modern di masing-masing negaranya.



Pameran ini akan menjadi survei besar pertama yang mempertemukan karya koleksi dari seluruh dunia, yang menampilkan lukisan-lukisan dari museum di Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika dan koleksi pribadi.



Sedangkan pameran sesi lain dengan karya Musée d'Orsay akan menampilkan karya yang memperlihatkan kemunculan modernisme di Eropa melalui karya impresionis koleksi museum tersebut. Museum ini memang mengoleksi seni Prancis terkemuka pada abad ke-19. Sebanyak 60 karya koleksi seni pada abad ini termasuk karya Monet, Renoir, Manet, dan Cézanne.



"Sebuah kesempatan langka untuk bisa menyaksikan karya-karya masterpiece ini.”



DIAN YULIASTUTI