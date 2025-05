Kata Bunga Citra Soal Film My Stupid Boss Capai 1 Juta Penonton

TEMPO.CO, Jakarta - Baru sepekan ditayangkan di bioskop, film My Stupid Boss berhasil meraih lebih dari satu juta penonton di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.



Film yang diputar sejak 19 Mei lalu ini pun membuat pemeran utamanya, Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari, ikut bersukacita.



"Luar biasa penonton My Stupid Boss sudah menembus angka satu juta penonton. Terima kasih untuk para pecinta film Indonesia yang sudah memberi dukungan dengan menonton film My Stupid Boss di bioskop," ujar Reza, pemeran Bossman, dalam siaran rilis yang diterima Tempo.



Seperti Reza, Bungan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penonton. Bahkan pemeran Kerani itu juga masih semangat mengajak masyarakat terus menonton film komedi pertamanya ini.



"Ayo, yang belum nonton buruan nonton. Yang sudah nonton, ayo nonton lagi, bawa teman sekantor, sekelas, sekampung, dan lain sebagainya," ujar Bunga.



Melalui akun Instagram-nya, sutradara My Stupid Boss, Upi, mencurahkan rasa bahagianya lewat keterangan foto yang menggelitik yang seolah merupakan ungkapan hati Kerani dan Bossman. "Ini udah seminggu lho ya.., srondol bener kalo sampe gak nonton juga. Suruh boss kamu yang traktir. Jangan pada tempe bener gitu dong," ditulis Upi lewat akun Instagram @upirocks, Kamis, 26 Mei 2016.



Diana alias Kerani juga mengucapkan terima kasih kepada penonton film tersebut. "Terima kasih yang sudah menonton dan tertawa di atas penderitaan saya menghadapi si kumis lele," kata Kerani dalam keterangan foto yang diunggahnya.



DINI TEJA