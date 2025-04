Kata John Lithgow Usai Dikritik karena Main Serial Harry Potter

TEMPO.CO , Jakarta - John Lithgow , aktor yang terpilih memerankan Dumbledore di serial Harry Potter, terkejut dengan kritik yang berkaitan dengan J.K. Rowling. Melansir dari Variety , dalam wawancara dengan The Times of London, Lithgow mengatakan bahwa ia menerima reaksi keras karena bergabung dengan serial HBO tersebut.

"Tentu saja, itu adalah keputusan besar karena mungkin itu adalah peran utama terakhir yang akan saya mainkan," kata Lithgow. Ia juga mengatakan bahwa Ini adalah komitmen selama delapan tahun, sehingga ia hanya memikirkan tentang kematian. Peran yang ia mainkan juga adalah peran yang sangat bagus untuk menghabiskan sisa waktunya, menurut Lithgow.

John Lithgow Dapat Surat dari Orang Tua Transgender

Lithgow menyatakan bahwa seorang teman baiknya yang merupakan ibu dari anak transgender mengirimkan surat dengan judul "Surat Terbuka untuk John Lithgow: Mohon Jauhi Harry Potter" setelah ia menerima peran tersebut.

"Itulah tanda peringatan dini," katanya. Lithgow kemudian merenungkan mengapa komentar Rowling di masa lalu dapat mempengaruhi proyek tersebut. Ia berpikir 'Mengapa ini menjadi faktor?’ Ia juga bertanya-tanya bagaimana J.K. Rowling memahaminya. "Saya kira pada suatu saat saya akan bertemu dengannya, dan saya ingin berbicara dengannya," ujarnya. Ketika ditanya apakah reaksi keras tersebut membuatnya mempertimbangkan kembali perannya, Lithgow menyatakan tidak. “Oh, tentu saja tidak,” katanya.

Pernyataan Kontroversial J.K. Rowling

Pada 2020, Rowling mengunggah serangkaian unggahan di media sosial. Dalam unggahan tersebut, ia mengklaim bahwa keberadaan kaum transgender menghapus realitas hidup perempuan. Namun, tidak lama kemudian, bintang film Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint mengeluarkan pernyataan yang menentang pendapatnya tersebut.

Tidak lama setelah peluncuran serial Harry Potter versi HBO, pimpinan HBO, Casey Bloys, menyampaikan kepada media bahwa J.K. Rowling akan berperan besar dalam proses pemilihan penulis dan sutradara. Ia juga menegaskan bahwa pandangan anti-transgender Rowling tidak akan mempengaruhi proses pemilihan pemeran, penulis, maupun staf produksi untuk proyek tersebut.

Melansir dari Entertainment Weekly, Rowling telah lama mendapat kritik dari komunitas LGBTQ+ serta para penggemarnya sendiri karena terus menyuarakan pandangan yang dianggap menyakitkan dan sejalan dengan ideologi TERF. Ini merupakan kelompok feminis radikal yang tidak mengakui identitas transgender. Sementara itu, meski tidak secara terbuka, Lithgow menanggapi pandangan anti-transgender Rowling.

John Lithgow Tidak Asing dengan Peran Kontroversial

John Lithgow diketahui telah mengambil beberapa peran sebagai karakter queer dan transgender dalam proyek aktingnya. Salah satu peran terkenalnya adalah sebagai Roberta Muldoon, seorang perempuan transgender dalam film The World According to Garp. Peran ini pun yang membawanya masuk dalam nominasi Oscar.

Dalam wawancaranya dengan Times, John Lithgow menyampaikan bahwa dirinya tidak asing untuk memainkan serta terlibat dengan tokoh-tokoh kontroversial. Ia menyinggung pengalamannya saat ini memerankan Roald Dahl dalam pertunjukan West End berjudul Giant, sebuah produksi yang menggali masa-masa ketika sang penulis menghadapi kecaman publik akibat pernyataan-pernyataan bernada antisemit.

Bagi Lithgow, menjelajahi sisi gelap dari tokoh-tokoh ternama bukanlah hal baru dalam kariernya sebagai aktor. "Sangat menarik bagi saya di masa ini dalam hidup saya, ketika saya selalu senang menghibur anak-anak, bahwa saya harus bekerja sama dengan para penulis ini (J.K Rowling dan Roald Dahl) yang merupakan para jenius dalam menghibur anak-anak tetapi memiliki krisis di kalangan orang dewasa," kata Lithgow.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO| VARIETY | ENTERTAINMENT WEEKLY

