Keanu Reeves dan Sandra Bullock akan Main Film Thriller Romantis Baru

Selain menjadi pemeran utama Keanu Reeves dan Sandra Bullock juga sebagai produser film yang belum diberi judul tersebut. Melansir dari Variety , film ini melibatkan beberapa produser, Sandra Bullock melalui Fortis Films, Keanu Reeves, Mark Gordon, dan Bibby Dunn melalui The Mark Gordon Company, serta Oppenheim dan Sarah Bremner melalui Prologue Entertainment.

Kedua aktor berusia 60 tahun ini pernah beradu akting dalam film Speed (1994). Mark Gordon juga adalah produser Speed. Melansir dari People , mereka baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-30 Speed di Beyond Fest saat menghadiri pemutaran di American Cinematheque. Bersama sutradara Jan de Bont, mereka berbicang di atas panggung mengenai pengalaman syuting.

Dalam film Speed , Reeves memerankan Jack, polisi Los Angeles yang mencoba menyelamatkan penumpang di bus. Terdapat bom yang akan meledak jika kecepatan bus tersebut turun di bawah 50 mil per jam. Jack dibantu oleh penumpang Annie (Sandra Bullock) dan rekannya, Harry (Jeff Daniels).

Speed dianggap sebagai salah satu film laga terbaik pada era 1990-an. Film yang dikenal dengan sebutan 'Die Hard on a bus' itu berhasil meraup lebih dari 350 juta dolar AS, atau lebih dari 750 juta dolar AS jika disesuaikan dengan inflasi.