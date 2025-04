TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Rendy Pandugo membayar janjinya untuk memberikan kejutan pada penonton di panggung Java Jazz Festival 2017. Kejutan tersebut ia berikan sesaat setelah menyanyikan single pertamanya, I Don't Care.



"Beberapa kali gue pernah bilang kalau gue bakal kasih surprise," katanya di panggung Java Jazz Festival 2017, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Maret 2017.



Penyanyi yang sering diasosiasikan dengan penyanyi John Mayer ini mengungkapkan dia akan membawakan single keduanya. "Untuk pertama kalinya di Java Jazz di depan khalayak ramai," katanya seraya menyanyikan lagu yang berjudul Silver Rain tersebut.



Setelah menyanyikan lagu tersebut, penyanyi berusia 31 tahun ini mengumumkan kapan single tersebut akan rilis. "Single kedua bakal di rilis di bulan Mei. Insya Allah. Terima kasih banyak supportnya," kata Rendy.



Selain menyanyikan lagu Silver Rain dan I Don't Care, Rendy Pandugo juga meng-cover beberapa lagu mulai dari Shape of You, In My Life, Sebuah Kisah Klasik, Hotline Blink, dan Who Did You Think I Was. Sementara itu lagu Fallin in Love at A Coffe Shop dan Wanna be Starting Something berhasil membuka penampilannya.



Tahun ini merupakan kali kedua bagi Rendy untuk tampil di ajang festival musik jazz terbesar di Indonesia ini. Sebelumnya, pelantun Hampir Sempurna ini pernah meramaikan panggung Java Jazz Festival 2015.



DINI TEJA