Kelly Clarkson Memperkenalkan Lagu Baru Where Have You Been

PENYANYI Kelly Clarkson merilis lagu terbaru Where Have You Been. Lagu ini diperkenalkan saat ia menjadi bintang tamu di acara radio Sirius XM, Kamis, 1 Mei 2025. Dikutip dari New York Post, Kelly Clarkson menjelaskan inspirasi di balik lagu tersebut saat ia menonton adegan antara Martin Short dan Meryl Streep dalam serial Only Murders in the Building. "Jarang sekali saya bikin lagu di situasi begini. Tapi, saya menonton Only Murders in the Building, persisnya saat Martin Short bicara ke Meryl Streep, Where Have You Been? (Dari mana saja kamu)," kata Clarkson.