Keluar dari One Direction, Lagu Zayn Malik Ditarik

BISNIS.COM, Jakarta - Sebuah lagu yang menampilkan Zayn Malik tanpa anggota One Direction telah ditarik dari peredaran kurang dari sehari setelah lagu itu beredar di Twitter.



Produser Naughty Boy mengunggah lagu tersebut kemarin dengan kata-kata "Biarkan musik yang bicara". Kejadian itu kurang dari seminggu setelah Zayn dikonfirmasi keluar dariOne Direction.



Sebelumnya, anggota boyband asal Inggris itu, Louis Tomlinson, menuduh Naughty Boy "kurang peka" terhadap para penggemar setelah dia me-retweet video tentang Zayn, sebagaimana dikutip BBC.co.uk, Rabu, 1 April 2015.



Mereka beradu pendapat beberapa jam di Twitter sebelum demo lagu tersebut dapat didengar oleh publik. Zayn keluar dari One Direction pada pekan lalu dan mengatakan ingin menjadi pria 22 tahun yang normal. Namun, pada Selasa lalu, Naughty Boy mengunggah lagu solo pertama Malik berjudul I Won't Mind.



One Direction kini sedang melanjutkan tur dunia mereka. Zayn telah dihapus dari video yang ditayangkan sebelum konser One Direction.



JOHN ANDHI OKTAVERI | BISNIC.COM