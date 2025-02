Kendrick Lamar Sapu Bersih Grammy 2025 Berkat 5 Kemenangan Not Like Us

TEMPO.CO, Jakarta - Grammy Awards 2025 yang digelar pada Ahad, 2 Februari 2025 menjadi malam penuh kemenangan untuk Kendrick Lamar. Rapper asal Compton, California itu menyapu bersih lima nominasi yang ia dapatkan lewat lagu ‘Not Like Us’ yang awalnya melejit sebagai sindiran terhadap Drake. Lagu ini justru mengantarnya meraih penghargaan di kategori Song of the Year, Record of the Year, Best Rap Song, Best Rap Performance, dan Best Music Video.

Dengan kemenangan ini, Lamar mencetak sejarah baru dalam dunia hip-hop. Dilansir dari Rolling Stone, ‘Not Like Us’ menjadi lagu rap ketiga yang memenangkan Record of the Year, mengikuti jejak ‘This Is America’ milik Childish Gambino dan ‘About Damn Time’ dari Lizzo. Bagi Lamar sendiri, ini juga kemenangan pertamanya di kategori itu, setelah sebelumnya gagal lewat ‘Humble’, ‘All the Stars,’ dan ‘The Heart Part 5.’ Persaingan Ketat di Record of the Year Lagu ‘Not Like Us’ juga merupakan puncak dari perseteruan Lamar dengan Drake yang berlangsung sepanjang musim panas 2024. Meski berawal dari perseteruan, lagu ini justru meraih banyak penghargaan. Menurut Billboard, dalam kategori Record of the Year, Kendrick Lamar bersaing dengan dari The Beatles ‘Now and Then,’ Beyonce ‘Texas Hold ’Em,’ Billie Eilish ‘Birds of a Feather,’ hingga Taylor Swift dan Post Malone dengan lagu ‘Fortnight.’

Di panggung Grammy, Lamar memberi penghormatan kepada kota-kota tempat ia tumbuh. “Kami persembahkan yang satu ini untuk kota,” kata dia, kemudian menyebut Compton, Watts, Inglewood, Hollywood, dan lainnya. “Ini bagian hidup saya sejak kecil, dari saat masih menulis lirik di studio,” tuturnya melanjutkan.

Lamar juga mengatakan bahwa kemenangan ini ia dedikasikan untuk orang-orang dan keluarga terdampak kebakaran Los Angeles di Palisades serta Altadena. “Ini bukti bahwa kita bisa terus membangun kembali kota kita,” ucapnya. Tak hanya menang di Grammy, ‘Not Like Us’ juga mencatat rekor di Spotify. Menurut Billboard, lagu ini sudah diputar lebih dari satu juta kali, dan merupakan salah satu hit terbesar tahun ini. Dengan tambahan lima piala ini, Lamar sekarang mengoleksi 17 Grammy sepanjang kariernya.

Kendrick Lamar memulai perjalanan musiknya di awal 2000-an dengan nama K.Dot, merilis mixtape pertamanya pada 2003 hingga akhirnya bergabung dengan Top Dawg Entertainment. Namun, namanya baru benar-benar melejit satu dekade kemudian, tepatnya pada 2012, lewat album Good Kid, M.A.A.D City yang menjadikan dirinya sebagai salah satu rapper paling berpengaruh di hip-hop. Kesuksesan itu berlanjut dengan To Pimp a Butterfly (2015) dan Damn (2017).