Ketahuan Bintang Porno, Peserta X Factor Dikeluarkan

TEMPO.CO, London - Seorang wanita cantik dan seksi yang dilaporkan lolos mengikuti audisi The X Factor yang baru saja dibuka dikenali penjaga keamanan sebagai bintang film dewasa.



Menurut Female First, bintang porno Brooklyn Blue, 24 tahun, telah berhasil melewati tiga putaran audisi dengan nama aslinya, Becky Constantinou. Dia bahkan telah terpilih untuk tampil di hadapan Simon Cowell dan juri lain sebelum anggota tim keamanan di Wembley berhasil mengungkapkan identitas rahasianya kepada petinggi ITV.



Wanita berambut pirang yang telah mengaku beradegan intim di depan kamera dengan 700 pria dan 300 wanita itu membenarkan bahwa petugas keamanan berhasil mengenalinya.



"Penjaga itu datang kepada saya dengan senyum penuh arti dan berkata, “Aku tahu kamu dari suatu tempat. Anda adalah gadis Brooklyn itu'," ucap Becky, seperti dikutip Female First.



Ia kemudian mengisahkan bahwa beberapa hari setelahnya, pihak pengelola acara meneleponnya untuk memastikan dia pernah menjadi model atau menggunakan nama panggung tertentu.



Baca juga:

EKSKLUSIF: Alasan BS Buka-bukaan Soal Mafia Judi Bola

Penembakan di Tolikara, Begini Penjelasan Pendeta GIDI

Cerita Istiqomah, Pengemudi Go-Jek yang Digepruk di Jalan



"Saya melakukan yang terbaik untuk menghindari pertanyaan. Saya kemudian berpikir panjang dan memutuskan untuk menjelaskan apa adanya lewat e-mail," ujarnya.



Ternyata keputusannya keliru. Ia harus menanggung akibatnya. "Mereka menelepon saya kembali untuk mengatakan saya keluar. Saya hancur."



Becky menganggap perlakuan itu tidak adil, terutama karena dia telah menghabiskan ratusan pound untuk mengikuti kursus vokal dalam upaya mengesankan para juri. "Saya tahu X Factor adalah acara keluarga, tapi porno tidak harus mendefinisikan siapa saya. Saya tidak akan pernah memberikan pertunjukan seks untuk Simon," tuturnya kepada The Sun.



Seorang sumber dari X Factor membenarkan bahwa Becky telah dikeluarkan dari kompetisi. "Setelah pemeriksaan, dia diberi tahu bahwa dia tidak akan melanjutkan," kata sumber tersebut.



FEMALE FIRST | MECHOS DE LAROCHA