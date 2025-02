Kilas Balik Dragon Ball: Seri Komiknya Meluncurkan Chapter Baru

Dragon Ball. bbc.co.uk

TEMPO.CO, Jakarta - Komik seri Dragon Ball meluncurkan bab terbaru Chapter 104. Setelah Akira Toriyama meninggal sebagai pencipta manga ini, seri Dragon Ball terhenti hampir setahun. Dikutip dari Antara, Dragon Ball Super Chapter 104 telah tayang di layanan baca digital Viz Media dan Manga Plus pada 19 Februari 2025.

Dalam bab terbaru ini menceritakan ketertarikan putra Son Goku, Son Goten dan anaknya Vegeta, Trunks kepada pahlawan super berkostum Clean God. Bab berjudul, The Birth of Saiyaman X, akan menjelaskan mengapa Goten dan Trunks menjadi pahlawan super berkostum Manusia Saiya X seperti yang dilakukan Son Gohan ketika berubah menjadi Manusia Saiya Agung di Dragon Ball Z. Pada 2025, bab terbaru seri Dragon Ball digarap oleh Toyotarou. Tentang Dragon Ball

Inspirasi Dragon Ball

Pada awalnya anime ini ditayangkan di Jepang dari April 1989 hingga Januari 1996. Namun, serial anime ini berkembang dan banyak dialihbahasakan karea dirilis di berbagai negara. Lahirnya manga dan anime Dragon Ball terinspirasi dari Journey to the West, novel karya Wu Chengen yang ditulis pada Dinasti Ming.