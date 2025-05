Kim Kardashian Terobsesi Marilyn Monroe

TEMPO.CO, Los Angeles - Kim Kardashian begitu mengidolakan sosok Marilyn Monroe. Kim bahkan sempat mengubah gaya rambutnya yang khas hitam lurus menjadi pirang bak Monroe.



Untuk memuaskan obsesinya tersebut, Kim memilih menerima semua tawaran pemotretan demi mengabadikan rambut pirang ala Monroe-nya.



Salah satu majalah yang mengabadikan Kim dengan rambut pirangnya adalah majalah Vogue Brasil. Istri Kanye West ini mengabadikan momen tersebut dengan mengunggah sampul Vogue lewat akun berbagi gambarnya.



"Harus memotret momen rambut pirangku untuk Vogue Brasil," tulisnya pada gambar yang diunggahnya, Kamis, 28 Mei 2015.



Kim mengunggah dua gambar yang merupakan hasil jepretan fotografer Ellen von Unwerth. Di satu foto, Kim berdiri dengan tangan memegang rambutnya. Foto lain, Kim berpose telanjang dada yang ditutupi dua tangannya.



Kim dan Kanye baru saja merayakan ulang tahun pernikahannya yang pertama. Tidak heran jika Kim banyak mengunggah foto kemesraannya dengan Kanye di media sosial. "I love this man so much! Happy Anniversary baby!" tulis Kim.



Kim dan Kanye menikah pada 25 Mei 2014 di sebuah benteng di Kota Florence, Italia. Pernikahan tersebut berlangsung meriah dan mewah. Menikah dengan Kim merupakan pernikahan pertama bagi Kanye. Namun itu merupakan pernikahan ketiga bagi Kim.



RINA ATMASARI