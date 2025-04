Kim Kardhasian Pertimbangkan Ibu Penganti Guna Mengandung Anaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Kim Kardashian West dan Kanye West dikabarkan telah menyewa seorang wanita pengganti untuk mengandung anak ketiganya.



Kim Kardashian dalam acara Keeping Up With The Kardashian pernah mengatakan bahwa ia ingin memiliki anak lagi meskipun dokter telah memperingatkan resiko kesehatan untuk mengandung bayi. Sebabnya, Kim menderita Placenta Accreta selama kehamilan terakhirnya. Placenta accreta merupakan kondisi dimana penetrasi dari plasenta sampai menembus lapisan decidua neometrial junction.



“Dokter saya harus memeluk seluruh lengan saya dan melepaskan plasenta dengan tangannya, menggoresnya dari rahim saya dengan kukunya!” tulis Kim Kardashian dalam blognya mengenai proses melahirkan anak pertamanya North West. “Proses pelepasan plasenta itu adalah pengalaman paling menyakitkan dalam hidup saya.”

Sebelumnya, wanita berumur 36 tahun ini sudah menjalani prosedur untuk membantunya agar dapat mengandung bayi lagi, tetapi usahanya tidak berhasil. “Saya tidak bisa lagi membawa anak-anak (dalam kandungan), itu yang terburuk,” ujar Kim Kardashian West kepada Jonathan Cheban, kerabat dekatnya. “Ini tidak membuat saya bahagia. Saya telah istirahat total, saya menyerah.”



Setelah dua dokter menegaskan kepada Kardashian West bahwa tidak aman baginya untuk hamil lagi, ia memutuskan untuk mempertimbangkan menggunakan ibu pengganti. “Saya sampai pada kesimpulan dalam pikiran saya bahwa saya tidak dapat membawa anak lagi. Jadi sekarang saya ingin mencari surrogacy,” ujar Kardashian West kepada ibunya, Kris Jenner, dalam acara Keeping Up With The Kardashian.

PEOPLE.COM | AMMY HETHARIA