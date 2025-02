Kim So Hyun Pemeran Good Boy: Simak Deretan Drakor yang pernah Dibintanginya

TEMPO.CO , Jakarta - Aktris Korea Selatan Kim So Hyun membintangi drakor baru Good Boy . Perannya sebagai Ji Han Na, atlet menembak peraih medali emas yang menghadapi lontaran kebencian dan kesalahahaman. Situasi ini membuatnya mendadak pensiun. Ia melanjutkan mimpinya menjadi polisi. Good Boy merupakan drama laga komedi yang mengikuti kisah kelompok atlet peraih medali Olimpiade yang beralih mejadi petugas polisi khusus.

Kim So Hyun berperan sebagai Lee Hong Joo, perempuan yang bertemu kembali dengan cinta pertamanya Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop) setelah 10 tahun berpisah. Meski memiliki karier yang gemilang, Kang Hoo Young merasa bosan dengan kehidupannya yang terus berulang dan itu-itu saja. Ia memutuskan kembali ke Korea Selatan dan tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Lee Hong Joo, cinta pertamanya sejak SMA setelah 10 tahun berlalu.

2. My Lovely Liar (2023)

My Lovely Liar mengisahkan perempuan bernama Mak Sol Hee dengan kemampuan supranatural mampu mendengar dan mendeteksi kebohongan. Tapi, ketika bertemu tetangganya Kim Do Ha produser musik papan atas, kemampuan dia menghilang. Pertemuan tersebut juga membuat Kim Do Ha merasakan hal baru dan mulai memberanikan diri membuka diri terhadap orang lain, terutama Sol Hee.

My Lovely Liar menjadi drama tempat kembalinya aktris Kim So Hyun setelah dua tahun masa hiatus. Dalam drama My Lovely Liar, Kim Soo Hyun berperan sebagai Mak Sol Hee.

3. The Tale of Nokdu (2019)

Drakor ini tentang penyamaran seseorang untuk memecahkan misteri dan teror, The Tale of Nokdu menceritakan Jang Dong Yoon sebagai Jeon Nok Du. Ia pangeran tersingkir yang disembunyikan identitasnya dan menyamar. Penyamaran dilakukan untuk mengejar kelompok pembunuh yang telah menyerang keluarganya.

Selama misi mengejar pembunuh wanita, Jeon Nokdu bertemu dengan Dong Dong Joo yang diperankan Kim So Hyun. Dong Dong Joo juga melakukan penyamaran yang bertujuan untuk mencelakai raja yang melewati kota Hanyang dengan panah miliknya.

4. Love Alarm (2019)

Drama ini diadaptasi dari webtoon dan mengusung konsep unik tentang aplikasi yang bisa mendeteksi siapa yang menyukai seseorang dalam radius 10 meter. Kim So Hyun berperan sebagai Kim Jo Jo, gadis yang mengalami kesulitan hidup dan menghadapi dilema cinta antara Hwang Sun Oh (Song Kang) dan Lee Hye Young (Jung Ga Ram).

5. Who Are You: School 2015 (2015)

Kim So Hyun memerankan dua karakter sekaligus, yaitu Lee Eun Bi dan Go Eun Byul, saudara kembar yang terpisah sejak kecil. Eun Bi perempuan lembut yang menjadi korban perundungan. Adapun Eun Byul digambarkan sebagai karakter yang percaya diri. Eun Bi menggantikan posisi saudara kembarnya di sekolah bergengsi menghadapi cinta segitiga dan konflik persahabatan.

Hanin Marwah, Nur Qomariyah, Dini Diah, Ananda Ridho Sulistya, Raden Putri, Recha Tiara Dermawan, Dini Diah turut berkontribusi dalam tulisan ini