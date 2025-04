Kim Sung Hoon Gantikan Park In Je Sutradarai Moving Season 2

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ resmi menunjuk Kim Sung Hoon sebagai sutradara untuk musim kedua serial Korea Selatan Moving. Dilansir dari laporan Chosun Biz, Moving Season 2 akan memasuki tahap pra-produksi mulai Mei tahun ini. Kim Sung Hoon menggantikan Park In Je, yang menyutradarai musim pertama serial tersebut.

Sebelumnya, Park In Je dipercaya menggarap Moving musim pertama yang tayang perdana pada Agustus 2023 dan berhasil menyita perhatian publik global. Namun, dalam kelanjutan proyek ini, tongkat estafet penyutradaraan berpindah tangan kepada Kim Sung Hoon.

Ia sebelumnya menyutradarai serial Netflix Kingdom (2019), Kingdom 2 (2020), serta sejumlah film seperti The Last Run (2014), Tunnel (2016), dan Emergency Declaration (2023). Meski tidak pernah berkolaborasi langsung, Kim Sung Hoon dan Park In Je pernah berbagi peran penyutradaraan di Kingdom 2. Kim menyutradarai episode pertama, sementara Park In Je melanjutkan dari episode kedua hingga akhir. Kang Full Kembali Tulis Naskah

Penulis webtoon sekaligus kreator Moving, Kang Full, kembali bertanggung jawab atas naskah musim kedua. Ia kini tengah fokus menyelesaikan penulisan cerita. Proyek ini telah memasuki tahap pra-produksi sejak awal Mei, dan tim menargetkan proses syuting dimulai pada Maret 2026.

Pihak produksi juga telah menginformasikan perubahan sutradara ini kepada jajaran pemain utama. Namun hingga kini, belum ada konfirmasi terkait siapa saja aktor dan aktris yang akan kembali tampil di musim kedua. Kesuksesan Global Musim Pertama

Dilansir dari The Hollywood Reporter, musim perdana Moving tayang perdana pada Agustus 2023 dan menjadi salah satu serial Korea terbesar yang pernah diproduksi Disney+. Dengan anggaran sekitar 50 miliar won atau sekitar Rp 588 miliar, serial ini menarik perhatian sejak tahap perencanaan.

Kisahnya diangkat dari webtoon populer karya Kang Full yang mengisahkan sekelompok mantan agen rahasia Korea Selatan yang menyembunyikan anak-anak mereka yang memiliki kekuatan super dari ancaman lembaga pemerintah yang kejam. Para agen ini dulu direkrut karena kemampuan luar biasa seperti terbang, kemampuan penyembuhan, hingga indra yang tajam, namun kemudian menghilang setelah terlibat dalam misi-misi gelap.

Musim pertama serial ini dibintangi oleh aktor ternama seperti Ryu Seung Ryong, Jo In Sung, dan Han Hyo Joo, serta pendatang baru seperti Go Youn Jung, Lee Jung Ha, dan Kim Do Hoon. Berdasarkan data Disney, Moving menjadi ‘local original title’ nomor satu secara global di Disney+ sepanjang 2023. Konfirmasi Resmi dari Disney

Kabar resmi mengenai musim kedua diumumkan oleh Carol Choi, Wakil Presiden Eksekutif Strategi Konten Orisinal Disney untuk kawasan Asia Pasifik, dalam ajang Asia Pacific Content Showcase di Singapura. “Musim kedua dari serial fantasi fiksi ilmiah Korea Moving sedang dalam proses pengembangan di Disney+,” ujarnya.

Selain Moving, Disney+ juga mengumumkan sejumlah proyek baru dari Korea Selatan, termasuk The Murky Stream, drama sejarah pertama Disney+ berlatar era Joseon yang dibintangi Rowoon dan Shin Yeeun. Ada pula The Manipulated (Ji Changwook, Do Kyungsoo), drama politik Tempest (Jun Gianna, Gang Dongwon, John Cho), serta Made In Korea (Hyun Bin, Jung Woosung).