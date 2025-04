Kisah Dibalik Populernya Lagu Mr Trololo Karya Eduard Khil

TEMPO.CO, Jakarta -Hari ini Google Doodles --logo Google yang dimodifikasi sedemikian rupa dan menampilkan peringatan atau event tertentu-- menampilkan animasi sosok penyanyi bariton asal Rusia Eduard Khil. Hari ini memang merupakan hari lahirmya.

Animasi memunculkan sosok Eduard Khil yang tampil dari belakang panggung dengan setelan jas cokelat serta dasi berwarna mustard. Sosoknya dengan santai melenggang dan menyenandungkan “I am very glad, as I’m finally returning back home” dengan gaya vokaliz, yakni yaitu bernyanyi atau bersenandung tanpa syair.

Animasi ini terinspirasi dari video penampilan Eduard Khil di sebuah televisi tahun 1976 yang lantas menjadi viral dan fenomena di internet pada 2010 semenjak diunggah di Youtube pada 2009. Majalah Time pun mengulas hal ini saking populernya. Time menempatkannya di urutan dua video viral tahun itu.

Video tersebut menjadi viral lantaran Khil menyanyikan lagu yang liriknya hanya berisi senandungan tanpa kata-kata. Orang kerap menyebutnya sebagai lagu Mr. Trololo.

Gara-gara video lagu lawas itu pula sosok Khil pun sempat dijadikan meme.

Video itu kemudian menjadi meme Internet, yang sering disebut sebagai "Trololol" atau "Trololo" sebagai peniru dari lagu tersebut, atau "Russian Rickroll" dan kemudian dikaitkan dengan dengan trolling Internet.

Dalam sebuah wawancara, Khil menjelaskan lagu tersebut awalnya memiliki lirik tentang seorang koboi yang mengendarai kuda di padang rumput di rumah, tapi dilarang oleh sensor Soviet. Khil kemudian harus mengeluarkan kata-kata agar tetap bisa membawakan lagu tersebut.

Eduard Khil meninggal di Rumah Sakit Mariinsky, St-Peterburg pada 4 Juni 2012. Sebelumnya sempat disebutkan ia menderita stroke sejak awal April 2012 dan telah berada di rumah sakit sejak saat itu. Dokter kemudian melaporkan bahwa Khil mengalami kerusakan otak yang parah.

BERBAGAI SUMBER | AISHA SHAIDRA