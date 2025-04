Klip Video Katy Perry Mengingatkan pada Klip Video Taylor Swift

TEMPO.CO, Jakarta - Katy Perry telah merilis klip video single Swish Swish pada Rabu, 23 Agustus 2017, waktu setempat. Klip video terbaru Katy Perry mencuri perhatian karena dianggap meniru Taylor Swift.



Netizen melihat persamaan antara klip video itu dan klip video Bad Blood milik Taylor Swift. Pasalnya, keduanya sama-sama menghadirkan jajaran selebritas terkenal.



"Apakah ini mengingatkan Anda kepada Bad Blood?" tanya netizen. "Klip video ini sebenarnya mengejek Bad Blood," ujar netizen lain menambahkan. "Tampaknya dia ingin mengejek Taylor Swift juga."



"Katy Perry membuat versi lebih baik dari klip video Bad Blood," komentar netizen. "Katy Perry coba mengulang Bad Blood, tapi gagal total," kata netizen.



Dalam Swish Swish, sejumlah selebritas yang hadir adalah Nicki Minaj, Molly Shannon, Jenna Ushkowitz, Gaten Matarazzo 'Stranger Things', hingga Thor Bjornsson 'Game of Thrones'. Mereka saling berkompetisi lewat permainan basket.



Sedangkana Bad Blood menampilkan Selena Gomez, Gigi Hadid, Cara Delevingne, hingga Zendaya. Taylor Swift bersama jajaran selebritas cantik ini digambarkan hendak melakukan pertarungan.



Menariknya, baik Katy Perry maupun Taylor Swift diduga sama-sama merilis lagu ini untuk satu sama lain. Bad Blood diisukan sebagai curahan hati Taylor Swift yang kesal karena Katy Perry merebut jajaran penari latarnya.



Kemudian Swish Swish adalah balasan Katy Perry. Penyanyi cantik ini diisukan jengkel melihat Taylor Swift berusaha terlihat polos dan tidak bersalah.



Puncaknya, Katy Perry merilis klip video Swish Swish sehari sebelum Taylor Swift merilis single Look What You Made Me Do. Perseteruan mereka kemungkinan akan terus memanjang. Ini karena Taylor Swift membahas tentang bagaimana orang-orang kerap menyudutkannya dalam single terbarunya tersebut.



TABLOIDBINTANG.COM