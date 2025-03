Kolaborasi Lisa Blackpink dan Future: Mengenal Rapper Amerika Ini

KOLABORASI Lisa Blackpink dan rapper Amerika Future dalam lagu Fxck Up The World. Lagu tersebut dirilis pada 28 Februari 2025 sebagai bagian dari album debut solo Lisa, Alter Ego. Kontribusi Future dalam lagunya Lisa ini menjadi sorotan para penggemar K-Pop dan musik rap Amerika.

Albumnya, seperti DS2 (2015) dan Future (2017) pernah mendominasi tangga lagu dan memperkenalkan Mask Off yang menjadi anthem hiphop pada masanya. Future juga dikenal karena kemampuannya bekerja dengan berbagai produser ternama seperti Metro Boomin dan Mike WiLL Made-It.

Future terus berinovasi dengan musiknya yang terbukti dengan berbagai album sukses yang ia rilis sepanjang kariernya. Pada 2020, ia merilis High Off Life yang debut di posisi pertama Billboard 200, dan I Never Liked You pada 2022.

Lisa dan Future

Lagu Fxck Up The World menjadi sorotan utama dalam album Alter Ego milik Lisa. Album ini berisi 15 lagu, termasuk kolaborasi dengan berbagai artis terkenal seperti Megan Thee Stallion, Tyla, dan Rosalía. Kolaborasi dengan Future menampilkan gaya rap khas Future yang membaur dengan karakter vokal Lisa. Dikutip dari SportsKeeda, penggemar mengapresiasi rap verse dari Future yang dinilai sebagai salah satu bagian memikat dalam lagu ini.