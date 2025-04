Kolaborasi Stars and Rabbit X Bottlesmoker di Soundrenaline 2017

TEMPO.CO, Kuta Selatan- Kolaborasi menjadi semangat dalam Soundrenaline 2017 bertema United We Loud. Festival musik terbesar dan terlama di Indonesia itu akan digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali, pada Sabtu-Minggu, 9-10 September 2017.

Di Soundrenaline 2017 Stars and Rabbit akan memantapkan kolaborasi dengan Bottlesmoker. Kolaborasi mereka ini bernama SRXBS (Stars and Rabbit X Bottlesmoker). "Tahun lalu improvisasi banget semua detailnya jauh berbeda dan sangat baik," kata vokalis Stars and Rabbit, Elda Suryani, saat jumpa media di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Kamis, 7 September.

Baca: Di Soundrenaline 2017 Andien akan tampil dengan Konsep Baru

Menurut Elda memang bukan hal mudah menggabungkan dua genre yang berbeda. Ia pun mengakui tidak semua upaya kolaborasi menghasilkan karya yang maksimal. Namun upaya untuk menghasilkan materi-materi baru semakin menemukan titik temu.

"Semakin kelihatan enggak condong ke salah satunya. Dua lagu (SRXBS) sudah siap," tuturnya.

Stars and Rabbit cenderung beraliran pop. Sedangkan Bottlesmoker musik elektronik. Menurut personel Bottlesmoker, Ryan 'Nobie' Adzani tantangan dalam berkolaborasi selama satu tahun adalah persoalan jarak dan waktu.

"Ada waktu yang memungkinkan bersama kami gunakan hal baru," katanya.

Menurut Nobie sudah sejak 2014 keinginan berkolaborasi. Namun baru dimulai pada akhir 2016. Pertemuan di beberapa kali pentas membuat dua grup musik beda aliran tersebut ingin berkarya bersama. SRXBS sudah beberapa kali pentas. Namun di ajang Soundrenaline, ini kali pertama bagi mereka.

"Antusiasme fans banyak positif, bahkan di luar dugaan kami. Apalagi ada fans Stars and Rabbit yang juga fans Bottlesmokers," ujarnya. Nobie menambahkan dalam tahun ini SRXBS akan merencanakan pembuatan album mereka.

"Kami satukan frekuensi, kemudian buat sesuatu yang baru," tuturnya.

Managing Director KILAU Indonesia Novrial Rustam memastikan SRXBS akan menjadi kolaborasi paling memikat di Soundrenaline 2017. "Kurasi kami utamakan sesuai tema sehingga persatuan dalam karya dan karir," ujarnya.

Pada Soundrenaline 2016, kolaborasi Dialog Dini Hari dan Endah N Rhesa (DDHEAR) menarik minat penonton. Kali ini SRXBS akan memberi nuansa kolaborasi yang unik dan jauh berbeda.

BRAM SETIAWAN