Komedian Jepang, Pikotaro Rilis Lagu I Like Orange Juice

Seperti tercantum di akun YouTube Piko Taro, lagu digital ini sudah tersedia untuk seluruh penjuru dunia. “Ini single baruku untuk 2017!! Hanya menyanyikan apa yang aku suka.. itu saja :), ” tulis Piko Taro dalam keterangan videonya di YouTube.

“Jika kamu mendapat apa yang kamu suka, kamu akan merasa bahagia dan mulai menari… iya kan?! Memang begitulah musik dance ;) Aku sukaaaaaa OJ”.

Pikotaro sukses membawa imajinasi penonton untuk menggabungkan pulpen dengan apel dan nanas imajiner. Video “Pen-Pineapple-Apple-Pen” pertama kali diunggah pada Agustus lalu dan hingga kini telah ditonton lebih dari 100 juta kali.

Piko Taro kembali mengenakan setelan serba kuning dan syal motif leopard seperti yang dipakainya di video klip PPAP. Dalam video klip “I Like OJ”, Piko Taro memperlihatkan kedua telapak tangannya yang sudah digambari huruf “O” dan “J”.

Sambil berkata “I Like Orange Juice” dan “Thank You”, Piko Taro membuat gerakan seperti sedang mengambil botol jus.

Kemudian dia menyebut nama-nama minuman lain, seperti jus anggur, jus tomat, jus wortel hingga susu, namun dia langsung menolaknya dengan “No No No No No”. Begitu nama “orange juice” muncul, dia sontak berkata “yes” dan menari dengan gerakan heboh serta ekspresi girang. Saat berita ini diturunkan, video Piko Taro “I Love OJ” telah ditonton hingga 1,8 juta kali di YouTube. *



ANTARA