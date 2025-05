BISNIS.COM, Jakarta - Acara ajang pencarian bakat X Factor Indonesia Season 2 akan bertambah seru dengan adanya tantangan The Chair. Penyanyi Rossa, yang juga menjadi seorang mentor, mengatakan konsep acara X Factor memang tak boleh menyimpang dari konsep aslinya.



Kendati demikian, terdapat beberapa negara yang akhirnya berkomitmen untuk melakukan sejumlah diferensiasi dengan adanya The Chair. Itupun, tutur Rossa, tetap mengikuti ide Simon Cowell sebagai pencetusnya. Hal itu dilakukan agar X Factor Indonesia kembali menjadi program pencarian bakat urutan pertama.



"Perbedaannya enggak ada karena konsep semua sama. Tidak boleh ada perubahan, template-nya begitu. Tapi dari Fremantle menyatakan siap mental dengan adanya The Chair di season kali ini," ujarnya saat konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 28 April 2015.



The Chair akan membuat pertarungan para pencari bakat akan kian panas. Alasannya, kontestan yang awalnya bisa menduduki kursi sebagai tanda aman sewaktu-waktu bisa digantikan oleh kontestan lainnya. Nantinya enam kontestan berebut kursi agar dapat bertemu para juri di rumahnya. Perebutan kursi akan menjadi tolak ukur apakah konsestan pulang lebih awal.



Sebagai mentor yang nantinya turut memantau perkembangan kontestan, Rossa merasa The Chair akan membuat panggung X Factor semakin panas. "Jadi ada enam kursi diisi. Kalau tidak firm nanti diganti lagi sama yang lain sebelum selesai. Itu kan gila banget," katanya.



BISNIS.COM