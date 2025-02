Kondisi Kesehatan Ozzy Osbourne: Berjuang Menuju Konser Reuni Black Sabbath

TEMPO.CO , Jakarta - Menjelang reuni bersama Black Sabbath, Ozzy Osbourne berjuang pulih dari kondisi Parkinson . Penyakit yang sudah dialaminnya sejak 2019. Istrinya, Sharon Rachel menyampaikan bahwa Osbourne itu bisa kesulitan berjalan akibat Parkinson yang kian memburuk. "Itu menyerang banyak bagian tubuh, kakinya pun kena,” kata Sharon Rachel dalam laporan New York Post, Kamis, 6 Februari 2025, dikutip dari Antara.

Dalam konser reuni tersebut, Osbourne akan bergabung dengan anggota asli Black Sabbath Tony Iommi, Geezer Butler, dan Bill Ward. Ini akan menjadi pertunjukan pertama kalinya dalam 20 tahun. Di konser reuni yang bertajuk The Back to the Beginning yang digelar di Villa Park, Birmingham, pada 5 Juli 2025.