TEMPO.CO, Jakarta - Pekan Raya Indonesia akan diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai (ICE BSD) Tangerang, pada 20 Oktober hingga 6 November 2016. Untuk memeriahkan acara, panitia telah menyiapkan panggung hiburan yang bakal menampilkan suguhan musik nonstop.



Sebanyak 1.000 band lokal telah disiapkan panitia untuk menggebrak panggung dan menghibur penonton di Pekan Raya Indonesia. Mulai dari musisi nasional, peraih AMI Award, hingga musisi indie yang berasal dari beragam kota di Indonesia akan memberikan penampilan khusus pada acara ini.



General Secretary Pekan Raya Indonesia Hyang I Mihardja menuturkan, pihaknya antusias dalam menyiapkan acara yang akan digelar dalam hitungan tiga hari lagi itu. Untuk pertama kalinya, pergelaran pesta rakyat ini juga akan menghadirkan 1.000 kuliner legenda, wahana conjuring house dan salju, serta diskon beragam produk yang akan memeriahkan Pekan Raya Indonesia.



Dengan kehadiran 1.000 band, kata Hyang, akan memberikan semangat bagi bangkitnya musik Indonesia. “Saya yakin dapat memberikan pengalaman konser yang berbeda karena diselenggarakan di ICE BSD, gedung konvensi dan pameran terbesar dan terluas di Asia Tenggara,” ujar Hyang.



Band yang akan ikut berpartisipasi dalam Pekan Raya Indonesia di antaranya Slank, Kotak, Dewa, Andra and the Backbone, Samsons, J-Rocks, Geisha, Element, Seventeen, The Rain, Musikimia, dan Potlot Jamming.



Konser 1.000 band juga akan menampilan musisi muda peraih AMI Awards, seperti Isyana Saraswati, Raisa, dan Tulus. Tidak ketinggalan artis-artis dengan repertoar yang lebih lembut seperti RAN, Yura, Astrid, dan Cakra Khan.



Panggung juga akan dimeriahkan oleh kehadiran Indah Dewi Pertiwi (IDP) dan Ayu Ting Ting yang akan menggoyang penonton Pekan Raya Indonesia. Hadir pula musisi reggae seperti Ras Muhammad dan Toni Q. Rastafara, serta masih banyak lagi musisi yang akan memeriahkan PRI.



Tantri, vokalis band Kotak, mengaku bersemangat saat dilibatkan dalam konser yang mengangkat tema “Bangkitnya Musik Indonesia”. Rencananya, Kotak akan menggebrak panggung ICE BSD pada hari ke-2 atau 21 Oktober 2016. “Membawa lagu andalan kami, Kotak siap menggerakkan semangat bangkitnya musik Indonesia pada seluruh penonton,” ucap Tantri.



Adapun Kaka, personil Slank, mengatakan band-nya akan mengisi panggung utama ICE BSD pada hari ke-6 PRI, yakni pada 25 Oktober. “Slank akan tampil wangi dan akan memberikan kejutan, penampilan khusus yang hanya ada di Pekan Raya Indonesia,” ujar Kaka.



Ada pula musisi muda Yura Yunita yang akan menyapa para pengunjung PRI pada hari ke-11, pada 30 Oktober nanti. Yura akan membawakan single terbarunya berjudul Intuisi. “Tidak sabar berada di panggung dan memeriahkan untuk pertama kali penyelenggaraan pestanya rakyat Indonesia,” ucap Yura.



Dalam acara PRI, para pelaku industri kreatif dan usaha kecil menengah (UKM) juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan hasil usahanya di acara ini. Ajang diskon besar-besaran, promosi, dan diskon juga menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang ingin berbelanja.



Beragam gerai akan memenuhi 10 hall yang ada di ICE, gedung konvensi dan ekshibisi terbesar dan terluas di Asia Tenggara yang meraih penghargaan Best Exhibition Hall 2015 dalam The 8th MICE Award 2015 lalu. Gerai anak-anak, gerai busana dan gaya hidup, gerai barang-barang konsumer, furnitur, multiproduk, gadget dan teknologi informasi, hingga gerai otomotif (motor dan mobil) akan turut memeriahkan PRI.



DESTRIANITA