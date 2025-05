Konser 2015 BTS LIVE, Tiket Sold Out hingga Server Padam

TEMPO.CO, Jakarta - Tampaknya 2015 memang tahun emas bagi boyband asal Korea Selatan, Bangtan Boys. Boyband yang akrab disapa BTS (baca: bi-ti-es) ini seolah tak henti-hentinya memberikan kejutan bagi para ARMY, penggemar mereka.



Setelah sukses menggelar konser tunggal di dalam negeri sendiri pada Maret lalu, dan dilanjutkan dengan tur konser di beberapa negara, kini BTS dipastikan akan kembali menggelar konser tunggalnya pada November mendatang.



Konser yang bertajuk '2015 BTS LIVE' ini akan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, yakni pada 27-29 November 2015 bertempat di Olympic Park SK Handball Arena, Seoul, Korea Selatan.



Untuk tiket konser, penjualannya telah dibuka sejak, Rabu, 16 September 2015, dan langsung ludes terjual pada hari itu juga! Bahkan, antusiasme para ARMY memborong tiket konser BTS ini sampai membuat server-server penjualan tiket online mengalami gangguan.

Pada konser '2015 BTS LIVE' nanti, BTS disebut-sebut tak hanya akan menyanyikan lagu mereka yang telah populer. Namun, BTS juga berencana memberi bocoran dari mini album terbaru mereka, The Most Beautiful Moment In Life Part 2, yang akan dilempar ke pasaran bulan Oktober mendatang.

ALLKPOP | KOREABOO | LUCIANA