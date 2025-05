TEMPO.CO, Jakarta – Air Supply batal menyambangi Jakarta. Konser Air Supply 40th Anniversary Celebration Of Love yang rencananya digelar Sabtu, 3 Desember 2016, di The Kasablanka Hall Mall Kota Kasablanka, terpaksa harus ditunda.



Menurut pernyataan resmi manajemen Air Supply kepada promotor Full Color Entertainment, konser Air Supply di Jakarta batal karena Russel Hitchcock, salah satu personel, sedang sakit. “Air Supply terpaksa membatalkan tur Asia Tenggara mereka karena perintah dokter yang berkaitan dengan kelelahan fisik Russel Hitchcock. Kami sedang mencoba melakukan penjadwalan ulang secepatnya,” demikian pernyataan resmi manajemen Air Supply.



Lalu, konser Air Supply rencananya diselenggarakan pada 4 Maret 2017 di The Kasablanka Hall Mall Kota Kasablanka. Bagi Anda yang sudah membeli tiket, promotor memberikan dua pilihan.



Pilihan pertama, tiket dapat dikembalikan (refund) 100 persen. Jadwal pengembalian tiket dapat dilakukan pada 7–21 Desember 2016 di ticket box pada saat pembelian.



Pilihan kedua, tiket bisa didepositkan untuk jadwal konser Air Supply 40th Anniversary Celebration of Love pada 4 Maret 2017 di The Kasablanka Hall Mall Kota Kasablanka.



