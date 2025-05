TEMPO.CO, Jakarta - Jelang akhir tahun, Creative Republic siap menghelat konser musik selama tiga hari berturut-turut. Acara yang akan digelar pada 4 sampai 6 Desember 2015 di Lippo Mall Kemang ini akan menghadirkan musisi papan atas Tanah Air.



Mengusung tema Spirit of Unity, Creative Republic akan menghadirkan nama-nama besar, seperti Ireng Maulana, Titiek Puspa, Syaharani, Margie Segers, Idang Rasjidi, dan sejumlah musikus jazz lainnya pada hari pertama acara ini digelar. Para musikus tersebut akan meramaikan acara sebagai penghormataan kepada almarhum Kiboud Maulana, gitaris jazz yang wafat pada 6 Juni 2015.



"Musik menjadi bagian dari Kiboud Maulana. Dia tidak pernah berhenti menularkan spiritnya, dengan mengajak setiap musisi untuk terus berkarya," ujar Tommy Maulana, initiator Creative Republic sekaligus putra dari musikus Ireng Maulana ini.



Jika di hari pertama pagelaran musik bernuansa jazz, agenda pada hari kedua pagelaran ini bertajuk Saturday NOT JAZZ. Salah satu grup musik yang akan hadir pada hari ini adalah The Graduates, band beraliran Pop Alternative.



"Perasaan saya senang banget karena bisa bertemu musisi-musisi senior. Buat Thoriq, ini bisa jadi ajang untuk belajar dan lebih mengenal musik lagi," ujar Thoriq, personel The Graduates, Jumat, 4 Desember 2015.



Di hari ketiga pagelaran musik akan mengusung tema Funk n Soul. Tommy menjelaskan, pagelaran pada hari ketiga ini akan diisi oleh penampilan musisi yang membuat album atau karya baru, serta pelajar di bidang musik.



Tak hanya menyuguhkan musik, Creative Republic juga bekerja sama dengan berbagai industri kreatif lainnya. Pada hari pertama, pengunjung dapat menyaksikan talkshow "Animation for video clip and stage performance". Sementara itu, pada hari ketiga akan diadakan pula workshop electronic music production yang didukung oleh institusi Creative Media Education.



DINI TEJA