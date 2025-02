Konser Amal FireAid: Terkumpul Rp 1,6 Triliun hingga Reuni Anggota Nirvana

Lady Gaga Tutup Konser FireAid dengan Lagu Baru All I Need Is Time

Lady Gaga tampil sebagai kejutan. Di panggung Intuit Dome ia membawakan lagu baru All I Need Is Time. Lagu itu ia tulis bersama Michael Polansky khusus untuk para korban kebakaran hutan di Los Angeles. “Saya dan sahabat saya Michael—tunanganku, cintaku—menulis lagu ini untuk kalian,” kata Lady Gaga memperkenalkan lagu tersebut, seperti dikutip dari Billboard pada Jumat, 31 Januari 2025.

Lagu baru itu bukan satu-satunya kejutan di konser amal tersebut. Lady Gaga membuka penampilannya dengan dua lagu dari A Star Is Born, yaitu Shallow dan Always Remember Us This Way.