TEMPO.CO, Jakarta – Bagi penyanyi Bunga Citra Lestari, konser perdananya sangatlah istimewa. Karena itu, ia menyiapkan gaun dari perancang busana ternama. “Sayangnya, siang ini belum boleh diumumkan (nama perancangnya),” kata Bunga saat konferensi pers di Lamoda Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Januari 2017.



Penyanyi berusia 33 tahun ini menyatakan tak mau penampilan yang biasa-biasa saja. “Pokoknya out of the box. Tidak terduga, tapi masih kelihatan BCL-nya,” tuturnya. Bunga akan bekerja sama dengan dua perancang busana ternama untuk merancang gaunnya nanti. “Saat ini kami masih dalam proses diskusi tentang perancang mana yang nantinya ikut terlibat,” kata ibu dari Noah Sinclair ini. *



DINI TEJA