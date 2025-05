TEMPO.CO, Jakarta - Arus lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, menjelang diselenggarakannya konser Bon Jovi malam nanti masih lancar.



Namun, berdasarkan pantauan Tempo pada Jumat, 11 September 2015, sejak pukul 13.00, jalan-jalan di dalam kawasan Gelora Bung Karno, tempat konser Bon Jovi, mulai dipenuhi kendaraan. (Baca: Konser Bon Jovi, Ini Pengalihan Lalu Lintas Sekitar GBK)



Para penonton konser Bon Jovi pun mulai berdatangan. Salah seorang petugas yang berjaga di gerbang depan mengatakan gerbang dibuka sekitar pukul 15.00. Diperkirakan jumlah penonton yang mendekati lokasi konser makin bertambah.



Bon Jovi akan menggelar konser keduanya di Jakarta, malam ini. Band yang terkenal lewat sederet hits, seperti Always, Bed of Roses, dan Living On A Prayer, ini akan menghibur ribuan penggemarnya di Indonesia.



DIKO OKTARA