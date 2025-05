TEMPO.CO, Jakarta - Grup band asal Amerika Serikat, Bon Jovi, akan menyelenggarakan konser malam ini, Jumat, 10 September 2015, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kendati konser akan dimulai, Tempo masih menemukan adanya penggemar grup band asal New Jersey, Amerika Serikat, itu yang belum memperoleh tiket.



"Saya sudah sejak pukul 16.00 muter-muter mencari tiket dan sampai sekarang belum dapat," keluh Abdullah Sahlan, kepada Tempo, di Senayan, Jakarta, Jumat malam, 11 September 2015.



Pria berusia 35 tahun ini berangkat dari Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Saat menuju Jakarta, Sahlan, belum memiliki tiket konser. Saat itu, dia berpikir dapat membeli tiket di lokasi konser atau on the spot.



Sahlan menuturkan, sejak sore sudah sekitar sepuluh calo yang menawarkannya tiket. Namun hingga saat diwawancarai Tempo, dia belum memperoleh tiket.



Sahlan mengungkapkan, alasan dia belum mendapatkan tiket lantaran calo menjual tiket dengan harga fantastis. Untuk tiket dengan kategori tribun bawah, calo menawarkan tiket dengan harga Rp 2,7 juta. Padahal tiket resmi untuk kategori tribun bawah dibanderol dengan harga Rp 750 ribu.



Sahlan tak sendiri. Ahmad Munib pun bingung untuk mencari tiket. Musababnya, pria berusia 37 tahun ini hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1,5 juta untuk membeli tiket."Saya bisa gak pulang ke Surabaya Mas, kalau beli tiket di atas Rp 1,5 juta," keluhnya.



Munib yang mencari tiket sejak sore, hingga saat ini belum mendapatkan tiket. Pernah dia ditawari tiket oleh calo dengan harga yang tak lazim. Seorang calo, ia menuturkan, menawari tiket VIP dengan harga Rp 7 juta. Padahal tiket resmi untuk kategori VIP dibanderol dengan harga Rp 3,5 juta.



Kendati sulit memperoleh tiket, Sahlan dan Munib menganggap panitia penyelenggara telah bekerja maksimal untuk mencegah calo membeli tiket secara borongan. "Saya menganggap antusiasme penggemar cukup tinggi. Faktanya, kami sulit mendapatkan tiket. Selain itu, tak semua calo pun memegang tiket," tutur Sahlan.



Malam ini Bon Jovi akan menyelenggarakan konser keduanya di Indonesia. Bon Jovi akan membawakan sekitar 20 lagu. Menurut Direktur Pelaksana Live Nation Indonesia, promotor konser tersebut, Kimberly Fraser, sebanyak 40 ribu tiket sudah ludes terjual.



Empat puluh ribu tiket itu terdiri dari VIP, harga Rp 3,5 juta; Festival A, Rp 1,25 juta; Festival B, Rp 950 ribu; Tribun Bawah, Rp 750 ribu; serta Tribun Atas, Rp 500 ribu.



GANGSAR PARIKESIT