Konser Coldplay Bisa Ditonton Secara Live Streaming

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa tak kenal Coldplay? Konser grup papan atas ini selalu memukau. Bukan saja oleh penampilan personilnya yang menarik, tapi juga karena dilengkapi tata-lampu serta suara yang memikat.

Sekarang dengan kemajuan teknologi para penggemar yang tidak dapat menonton konser langsung di arena, dapat ikut menikmatinya secara seketika di manapun mereka tengah berada. Caranya? Fans dapat menyimaknya secara live streaming melalui A Head Full of Dreams Tour with Samsung and Live Nation yang akan disiarkan melalui Virtual Reality secara langsung.

Pada 17 Agustus mendatang Coldplay akan manggung di Chicago Nah, konser ini dapat diakses secara real-time live streaming di lebih dari 50 negara melalui Samsung Gear VR.

“Melalui produk perlengkapan VR kami yang terbaik, kami menawarkan pemilik Samsung Gear VR mengakses pengalaman hiburan secara 360 derajat.” kata Michael Schmier, perwakilan dari Samsung Amerika.

Hal itu akan dilakukan dengan bermitra bersama Live Nation dan juga Coldplay. "Penggemar musik berbagai belahan dunia dapat menikmati pengalaman yang sama, energi yang sama dengan penonton langsung di konser Coldplay. Ini belum pernah ada sebelumnya.” kata Schmier.

Kevin Chernett, dari Live Nation mengatakan mereka ingin memberikan pengalaman terbaik kepada pengemar saat menonton konser secara langsung, "Kami juga berkomitmen bekerjasama dengan teknologi terbaik memberikan pengalaman musik yang berharga kepada mereka, dimanapun mereka berada.”

SASTI HAPSARI NURDIANA | Billboard